Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), родом з України, розповіла, який довгоочікуваний подарунок приготувала своїм шанувальникам і привела їх у захват новими фото.

Популярна артистка вже багато років виступає на сцені, і намагається розвиватися, передає Politeka.net. Ані Лорак вирішила порадувати своїх численних шанувальників, розповівши в новому пості Instagram, що їм приготувала.

"З нетерпінням чекаю виходу альбому ❤️ а вже 27 жовтня зустрінемося в Пітері. Кращі пісні для вас! PS. Як думаєте, коли ми представимо новий альбом?⬇ ️ ",- відверто написала Лорак.

Пост зірка підкріпила знімками в безрозмірному пальті.

За 35 хвилин пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Зовсім скоро? 😂 а якщо чесно, то на початку листопада-кінець жовтня безумно шалено чекаємо! ❤ ️ ", "Яка ж ви красива 💛 🥰 сподіваюся, в кінці цього місяця почуємо альбом!", "Дуже красива❤🌹 👑! Дуже чекаємо на Ваш новий альбом❤💝!", "неймовірна ❤️ думаю скоро 😉", " які фотографії, атмосфера🖤 🔥 чекаємо з нетерпінням альбом!".

Зазначимо, Ані Лорак з 90-х років стала набирати популярність. Зірка випустила близько 20 альбомів і незліченну кількість кліпів.

Довгий час співачка не виступала в Україні через свої виступи в РФ, але в 2021-му році вона дала два концерти в Одесі.

Нагадаємо, що Ані Лорак у короткому топі влаштувала собі "перезавантаження" за кордоном

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в образі підлітка з кепкою і джинсами здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці

Також Politeka писала, що Ані Лорак вразила вирізом у тонкій сукні на зустрічі з чоловіком