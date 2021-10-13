Відома співачка Ані Лорак, яка раніше переїхала жити і працювати в Росію, знову повернулася в Україну, здивувавши шанувальників новими осінніми кадрами в соціальній мережі Instagram.

Популярна виконавиця звикла показувати в Instagram виключно постановочні кадри, заздалегідь оброблені і з фільтрами. Причому домашніх фото артистка не показує навіть під час поїздок.

Не так давно Кароліна повернулася додому в рідну країну після відпустки. Також Кароліна вирішила показати кілька цікавих кадрів і розповісти про улюблену пору року. У Сторісах Кароліна представила свій осінній лук.

В оверсайз-куртці сіро-чорного відтінку, чорній толстовці і джинсах зірка виглядала помітно молодше звичайного. Причому також образ зірка доповнила кепкою, розпустивши волосся.

Також зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram. У ньому Лорак розповіла про свої улюблені заняття восени.

"Моя улюблена пора року-осінь. Люблю багато гуляти і будувати плани ... Іноді життя вносить свої корективи, але ми все одно дивимося з посмішкою в майбутнє і йдемо тільки вперед», - написала Лорак.

Нагадавши, Ані Лорак вразила вирізом у тонкій сукні на зустрічі з чоловіком.

Як повідомляла Politeka, Кондратюк поставив на місце "постраждалу від цькування в Україні" Ані Лорак.

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