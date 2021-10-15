Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек), которая долгое время живет и гастролирует в России, впечатлила фигурой мечты на новых фото.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 43-летней артистки появился яркий снимок, на котором она предстала в золотистом облегающем платье. Наряд выгодно подчеркнул аппетитную фигурку красотки.

«Мои дорогие, наш октябрь полон сюрпризов. Уже на следующей неделе вас ждут важные новости, которыми мне не терпится поделиться… Не пропустите! Всем хорошей пятницы», - подписала фото звезда.

В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Богиня любви», «Какая красотка», «Каролиночка, жду твой новый альбом, думаю он будет супер», «Хорошего теплого вечера вам, Каролина», «Знаю, что от вас Каролина, всегда хорошие новости. Очень вас люблю, и жду с концертом на западной Украине», «Вау, Каролина выглядите шикарно», «Платье как у Мэрилин Монро», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ани Лорак в образе подростка впечатлила внешностью на прогулке: кадры.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась "новыми" губами, засветившись в салоне красоты: вид завораживает.

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