Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, решила похвастаться интересным и лаконичным образом перед очередными съемками, позируя на камеру в черном халате.

Исполнительница не так давно презентовала новую песню и поспешила рассказать о ней довольно большому количеству людей. При этом звезда не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания, именно поэтому она выбирает для выхода в свет всегда самые яркие костюмы.

Перед тем, как появиться на съемках, в этот раз Лорак впечатлила фанатов видом в одном черном халате и с ярким макияжем. Причем знаменитость не стала скрывать лицо.

Она наоборот сделала на внешнем виде акцент, приблизила камеру и похвасталась собой. Также Каролина не удержалась от кокетства и надула губы «уточкой», хвастаясь пухлыми губами и заметными скулами. Из-за моложавого виду Каролину не раз подозревали в увлечении уколами красоты.

Ранее Каролина рассказала, как озвучила главную героиню традиционной новогодней сказки в России. Также Ани Лорак успела сообщить, что на эту роль ее пригласила Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Каждый из нас в детстве наверняка представлял себя героем любимой сказки💥 Вчера я озвучила главную героиню традиционной новогодней сказки от @tatiana_navka ❣️

Угадайте, голосом какого персонажа мне посчастливилось стать в этом году?», - написала певица.

Напомним, что Ани Лорак рассказала о пережитом предательстве: "Бедная".

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак с животом напоказ удивила видом на прогулке: "А внутри любовь и боль".

A еще Politeka сообщала, что Ани Лорак смутила видом в черном топике и засветила тату во время прогулки: кадры.