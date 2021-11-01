Новий ефір "Танців з зірками" був присвячений 25-річчю групи "Океан Ельзи", фронтменом якого є Святослав Вакарачук, колектив виступив на паркеті проєкту.

Як повідомляє Politeka.net, Святослав Вакарачук поділився кадрами виступу на своїй сторінці в Інстаграм. Зокрема «Океан Ельзи» виконав свою нову пісню «Місто весни».

«Учора в повітрі вирувала чарівна атмосфера танцю та «Міста весни»», - коротко написав музикант.

Глядачі «Танців з зірками» та шанувальники творчості колективу бурхливо відреагували на пост.

«Нереально», «Найкращим з усього було те, що ми, нехай і через екран, побачили вас і почули цю розкішну пісню у саме вашому виконанні», «Святославе, було б дуже круто аби ви стали учасником цього проєкту! У вас все є для танцю», «Ваше виконання надзвичайне», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Вакарчук з "Океан Ельзи" видав правду про розлучення з дружиною, з якою прожив 20 років: "я закохуюся..."

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" несподівано вирішив підкорювати Ізраїль, перші подробиці: "буде, як завжди..."

Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океан Ельзи"з'явився в ролі пілота літака-гіганта, несподіване фото: "мрія збулася"