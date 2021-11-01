Новый эфир "Танцев со звездами" был посвящен 25-летию группы "Океан Эльзы", фронтменом которого является Святослав Вакарачук, коллектив выступил на паркете проекта.
Как сообщает Politeka.net, Святослав Вакарачук поделился кадрами выступления на своей странице в Инстаграм. В частности «Океан Эльзы «исполнил свою новую песню»Город весны".
«Вчера в воздухе бушевала волшебная атмосфера танца и Города весны»», - коротко написал музыкант.
Зрители «Танцев со звездами» и поклонники творчества коллектива бурно отреагировали на пост.
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«Нереально», «Лучшим из всего было то, что мы, пусть и через экран, увидели вас и услышали эту роскошную песню в вашем исполнении», «Святослав, было бы очень круто чтобы вы стали участником этого проекта! У вас все есть для танца», «Ваше исполнение из ряда вон выходящее», - писали в комментариях.
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