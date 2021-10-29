Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал расставание со своей гражданской женой, стилисткой Лялей Фонаревой в новом интервью.

Известный певец в начале июня этого года заявил о расставании с женой, передает Politeka.net. Пара пробыла вместе 20 лет.

Артист с теплотой отозвался о своей бывшей, подчеркнув - они остались в хороших отношениях.

В новом интервью в программе "ЖВЛ" Святослав Вакарчук рассказал, что влюбился, поэтому и расстался с Фроловой:

"Я влюбляюсь, я расстаюсь – ну как все люди".

Хотя певец не любит рассказывать о личной жизни, все можно услышать в его песнях, таким образом, можно все честно и без стеснений о себе рассказать.

"Я знаю, как это любить человека, который может быть для тебя только другом. И я написал об этом песню", -поделился артист и добавил, что выступления можно сравнить занятием любовью:

"Бывает – вау! И как ты себе объяснишь? Это ощущение, что есть две половинки, которым должно быть хорошо".

Отметим, в конце августа стало известно, что у Святослава Вакарчука родился сын, однако имени матери ребенка он не раскрыл.

В Сети ходит много слухов, кто возлюбленная артиста, в том числе, что это может быть бывшая участницу "Голосу країни".

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