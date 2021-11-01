Другий сезон шоу "Маска" набирає обертів, глядачі вже подивилися другий випуск популярного проекту, проте розгадати, хто ховається в костюмах, нелегко.

Як передає Politeka.net, на сторінці "Маски" в Instagram розгорілися дискусії щодо того. Хто може ховатися в костюмі жирафи.

Учасниця вразила зворушливим виступом, наприкінці якого зіркові детективи проекту аплодували стоячи.

Схоже, що особливо сподобалася Жирафа співакові DZIDZIO.

"Який костюм! Він на першому місці для мене! Ви помітили нюанс-яка у неї красива коса! Кінчик хвостика рожевий, Красивий! Шкарпетки ... вона заміж хоче! Давайте знайдемо для неї жирафа«, - сказав артист після виступу учасниці в першому випуску другого сезону»Маски".

А коли учасниця покидала сцену, музикант проспівав їй у слід: «Жирафка-Жирафка, я тобі люблю».

Відзначимо, варіанти глядачів щодо того, хто може ховатися під цією маскою досить різноманітні.

Серед припущень назвали екс-дружину DZIDZIO співачку Славію, Ірину Білик, телеведучу Лесю Нікітюк, актрису Ольгу Сумську і навіть Меловіна.

"Якщо вибирати з представлених кандидатур, то Білик або Могилевська","Мені здається Меловін, тональність схоже і ноти тягне дуже красиво", - пишуть в коментарях.

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