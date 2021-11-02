Відома співачка українського походження Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), яка останні роки живе і працює в Росії, заінтригувала зверненням.

Як пише Politeka.net, 42-річна артистка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Лорак позувала на новому фото в короткій чорній кофтині з розшитими намистинами рукавами і вузьких джинсах.

"Мої дорогі, як ваш настрій? Цей тиждень буде🔥 Перед виходом альбому ми приготували для вас ще один сюрприз...",- написала вона.

"Ви ідеальні😍чекаємо з нетерпінням", "настрій-відмінний! 😍 З нетерпінням чекаю Ваш новий альбом! Буде жарко", "Вогненний светр! Нічого сказати, звичайно", "Супер", "красуня", "Вау", "Ого, ось це інтрига😎 що ж ви підготували? Чекаємо", "яка красуня❤💝🌹💐💐! Просто приголомшлива", "Ой, ну після такої сонячної фотографії та інтригуючою новини настрій відмінний!❤ ️ Чекаємо з нетерпінням ваш сюрприз", - пишуть у коментарях.

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