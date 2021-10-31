Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который недавно сделал новой девушке предложение, успел познакомить свою единственную дочь с будущей мачехой во время ее поездки в Киев.

После решения Ани Лорак развестись, мужчина оказался в центре внимания из-за скандала в клубе – публичная измена супруге не осталась без внимания. При этом развод по желанию певицы был тайным и проходил без обсуждений на публике.

После этого каждый из пары дал интервью о переменах в жизни лишь раз и более они к этой теме не возвращались. После развода Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу их дочь София осталась жить с мамой в России, поэтому видится с ней он не так часто.

Сама Соня не скрывает, что скучает по нему, о чем пишет в своем аккаунте в соцсети. После отдыха с мамой девочка также похоже успела ранее приехать в Киев и даже встретилась с будущей мачехой.

Отец Сони сделал предложение своей девушке, а его дочь познакомилась с ней и даже вместе посетила ресторан.

Напомним, недавно стало известно, что бывший муж Каролины Мурат Налчаджиоглу снова собирается жениться. Всего несколько недель назад в сети появились видео, на которых он обнимался с бывшей женой и веселился на вечеринке с ней.

Однако кадры оказались просто памятью о примирении бывших супругов. Судя по всему, мужчина все это время продолжал встречаться с девушкой, которую постоянно сравнивают с Каролиной.

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