Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на этот раз проявила себя как актриса дубляжа в стране-агрессоре.

Так, Каролина (настоящее имя певицы) озвучила главную героиню традиционной новогодней сказки в России. Об этом певица похвасталась у себя в Instagram, не уточнив, какой именно персонаж заговорит ее голосом, пишет Politeka.net

Также Ани Лорак успела сообщить, что на эту роль ее пригласила Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Каждый из нас в детстве наверняка представлял себя героем любимой сказки💥 Вчера я озвучила главную героиню традиционной новогодней сказки от @tatiana_navka ❣️

Угадайте, голосом какого персонажа мне посчастливилось стать в этом году?», - написала певица.

На фото, размещенные в соцсетях, певица попозировала перед микрофоном. Она была одета в короткий черный топ, джинсы с завышенной талией и свободную клетчатую рубашку, которую расстегнула.

Напомним, что Ани Лорак рассказала о пережитом предательстве: "Бедная".

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак с животом напоказ удивила видом на прогулке: "А внутри любовь и боль".

A еще Politeka сообщала, что Ани Лорак смутила видом в черном топике и засветила тату во время прогулки: кадры.