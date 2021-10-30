Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на этот раз проявила себя как актриса дубляжа в стране-агрессоре.
Так, Каролина (настоящее имя певицы) озвучила главную героиню традиционной новогодней сказки в России. Об этом певица похвасталась у себя в Instagram, не уточнив, какой именно персонаж заговорит ее голосом, пишет Politeka.net
Также Ани Лорак успела сообщить, что на эту роль ее пригласила Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Каждый из нас в детстве наверняка представлял себя героем любимой сказки💥 Вчера я озвучила главную героиню традиционной новогодней сказки от @tatiana_navka ❣️
Угадайте, голосом какого персонажа мне посчастливилось стать в этом году?», - написала певица.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
"Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить"
С таксистом расправились прямо на Майдане после просьбы надеть маски: "Никто не остановился помочь"
Подруга "мажора" рассказала, кто находился за рулем Infiniti: "Люди, думают, что ..."
52-летняя Лопес на пляже не постеснялась показать себя без косметики и парика: "Какая хорошенькая"
На фото, размещенные в соцсетях, певица попозировала перед микрофоном. Она была одета в короткий черный топ, джинсы с завышенной талией и свободную клетчатую рубашку, которую расстегнула.
Напомним, что Ани Лорак рассказала о пережитом предательстве: "Бедная".
Ранее Politeka писала, что Ани Лорак с животом напоказ удивила видом на прогулке: "А внутри любовь и боль".
A еще Politeka сообщала, что Ани Лорак смутила видом в черном топике и засветила тату во время прогулки: кадры.