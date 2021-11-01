10-летняя дочь Ани Лорак (Каролины Куек) София довольно быстро повзрослела и начала пробовать себя в роли юного блогера, поэтому показывает свою жизнь в Инстаграм чуть ли не по шагам.
После развода родителей Соня осталась жить с мамой в РФ, однако из-за постоянной занятости певицы девочка в большей степени предоставлена себе сама. Поэтому она учится, играет и отдыхает самостоятельно, что и показывает в сети.
Чаще всего юная София любит удивить пользователей, устраивая день танцев и хвастаясь своими подарками или покупками. Чтобы и далее быть в центре внимания, Соня также показала, каким бывает ее утро и чем она занимается.
«Это 1 часть моего утра» - лаконично написала девочка под видео.
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Пользователи сети отреагировали по-разному, в особенности многих смутили длинные не по годам ногти дочери Каролины: «зачем вам эти длинные ногти???вы еще маленькая.😮; Фиона проснулась 😂;София ))) красавица мамы; бусинка; Доброго дня,🌞 Сонечка; Маникюр прикольный.Но разве маленьким девочкам делают гель-лак и длинные ногти??».
Отметим, после решения Ани Лорак развестись, мужчина оказался в центре внимания из-за скандала в клубе – публичная измена супруге не осталась без внимания. При этом развод по желанию певицы был тайным и проходил без обсуждений на публике.
Их дочь София осталась жить с мамой в России, поэтому видится с ней он не так часто. Сама Соня не скрывает, что скучает по нему, о чем пишет в своем аккаунте в соцсети. После отдыха с мамой девочка также похоже успела ранее приехать в Киев и даже встретилась с будущей мачехой.
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