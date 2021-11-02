Известная певица украинского происхождения Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая последние годы живет и работает в России, заинтриговала обращением.

Как пишет Politeka.net, 42-летняя артистка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Лорак позировала на новом фото в короткой черной кофточке с расшитыми бусинами рукавами и узких джинсах.

«Мои дорогие, как ваше настроение? Эта неделя будет🔥 Перед выходом альбома мы приготовили для вас еще один сюрприз...», - написала она.

«Вы идеальны😍ждём с нетерпением», «Настроение - отличное! 😍 С нетерпением жду Ваш новый альбом! Будет жарко», «Огненный свитер! Нечего сказать, конечно», «Супер», «Красотка», «Вау», «Ого, вот это интрига😎 Что же вы подготовили? Ждём», «Какая красавица❤💝🌹💐💐! Просто потрясающая», «Ой, ну после такой солнечной фотографии и интригующей новости настроение отличное!❤️ Ждём с нетерпением ваш сюрприз», - пишут в комментариях.

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