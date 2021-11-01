Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Гірник поскаржилася, що часто чує дивні зауваження на свою адресу і вирішила відповісти хейтерам.
Як пише Politeka.net, нотаріус і блогерка Гірник написала про це на своїй сторінці в Instagram.
"Багато мені пишуть, що невдача – це в 35 років ще не стати матір'ю, а постійно лише ходити в ресторани і на роботу, подорожувати не думаючи, що годинник - то цокає, або те, що я до 32 була незаміжня, або що мій чоловік Розлучений, а я друга його дружина... але ж насправді невдача так не виглядає», - написала дружина Володимира Остапчука.
Христина Гірник розповіла, що прочитала рядки психолога, з якими згодна. Там серед прикладів невдач наводяться такі приклади: вийти заміж за найрозумнішого, перспективного і красивого, але ні краплі його не любити; ні дня не прожити так, як ви хочете; працювати на найпрестижнішій роботі, але ненавидіти її.
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Також Христина поповнила список варіантами від себе:
Це кожен день жити і думати, як комусь догодити, а про свої відчуття забути!
Це переживати про чужу думку, і не відчувати своїх бажань!
Це постійно дозволяти порушувати свої кордони, думаючи, що так легше і безболісніше!
Це не пізнати любов до самого себе!
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