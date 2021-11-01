Відомий український продюсер, виконавець і автор пісень Потап (Олексій Потапенко) показав атмосферні фото з виступу зі своєю командою.

Як пише Politeka.net, артист поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram.

На фото Потап позує на самоті, а також в компанії музикантів з групи Mozgi, яка є одним з його найбільших і найуспішніших проектів.

Частина кадрів була зроблена під час виступу артистів і за лаштунками, а ще кілька фото зняли під час їх відпочинку на морі.

На одному зі знімків Потап позував в "арабському" образі: на голову він накинув хустку, а головною деталлю його луку стали величезні окуляри з ланцюгом.

"Знято на плівку! Наш движ!", - підписав знімки артист.

Днями вони з групою провели концерти в Єгипті, де публіка зустріла їх із захопленням.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Атмосфера неймовірна", "Команда вогонь", "Фотки на плівку це любов", "Потап і група "мізки" як завжди супер!", "А де Дядя Вадя", "я думаю що музика Mozgi їм зайшла!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських за лаштунками шоу "Маска" розставила всі крапки над "i" про себе і Потапа.

Як повідомляла Politeka, Потап збентежив українців виглядом з віями і мейкапом.

Також Politeka писала, що Потап і його син зі спотвореними до невпізнання особами викликали багато питань.