Известный украинский продюсер, исполнитель и автор песен Потап (Алексей Потапенко) показал атмосферные фото с выступления со своей командой.

Как пишет Politeka.net, артист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.

На фото Потап позирует в одиночестве, а также в компании музыкантов из группы Mozgi, которая является одним из его крупнейших и самых успешных проектов.

Часть кадров была сделана во время выступления артистов и за кулисами, а еще несколько фото засняли во время их отдыха на море.

На одном из снимков Потап позировал в «арабском» образе: на голову он накинул платок, а главной деталью его лука стали огромные очки с цепью.

«Снято на плёнку! Наш движ!», - подписал снимки артист.

На днях они с группой провели концерты в Египте, где публика встретила их с восторгом.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Атмосфера невероятная», «Команда огонь», «Фотки на пленку это любовь», «Потап и группа "Мозги" как всегда супер!», «А где Дядя Вадя», «Я думаю что музыка Mozgi им зашла!», - пишут люди.

Напомним, Каменских за кулисами шоу "Маска" расставила все точки над "i" о себе и Потапе.

Как сообщала Politeka, Потап смутил украинцев видом с ресницами и мейкапом.

Также Politeka писала, что Потап и его сын с искаженными до неузнаваемости лицами вызвали много вопросов.