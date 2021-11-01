Известный украинский продюсер, исполнитель и автор песен Потап (Алексей Потапенко) показал атмосферные фото с выступления со своей командой.
Как пишет Politeka.net, артист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.
На фото Потап позирует в одиночестве, а также в компании музыкантов из группы Mozgi, которая является одним из его крупнейших и самых успешных проектов.
Часть кадров была сделана во время выступления артистов и за кулисами, а еще несколько фото засняли во время их отдыха на море.
На одном из снимков Потап позировал в «арабском» образе: на голову он накинул платок, а главной деталью его лука стали огромные очки с цепью.
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«Снято на плёнку! Наш движ!», - подписал снимки артист.
На днях они с группой провели концерты в Египте, где публика встретила их с восторгом.
Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Атмосфера невероятная», «Команда огонь», «Фотки на пленку это любовь», «Потап и группа "Мозги" как всегда супер!», «А где Дядя Вадя», «Я думаю что музыка Mozgi им зашла!», - пишут люди.
Напомним, Каменских за кулисами шоу "Маска" расставила все точки над "i" о себе и Потапе.
Как сообщала Politeka, Потап смутил украинцев видом с ресницами и мейкапом.
Также Politeka писала, что Потап и его сын с искаженными до неузнаваемости лицами вызвали много вопросов.