"Це що за людина?"

Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес кардинально змінив імідж і розповів про те, як це відразу вплинуло на його життя.

Як пише Politeka.net, музикант поділився новими кадрами у своєму Instagram. Так, в сторіз Дантес розповів, що через неправильну насадки на бритві йому довелося збрити свою бороду «під нуль». В результаті тепер співак вперше за довгий час знову хизується гладковибритим обличчям.

Дантес зізнався, що сам не впізнає себе без бороди.

"Це що за людина взагалі? Ти хто?", - звернувся співак до власного зображення на екрані смартфона.

Пізніше він продовжував скаржитися на життя.

"Я вже без бороди кілька годин ... Ну, що можу сказати ... Ну холодно! Холодно! І дуже дивно я себе почуваю. Хочеться вступити до інституту різко", - поділився своїми відчуттями співак.

Дантес розповів і про ще один негативний ефект відсутності бороди.

"Поки був з бородою, дівчатка на вулиці чіплялися", - згадав артист, і поділився старим фото. На знімку він стояв біля дороги поруч з дівчиною. Обличчя його супутниці при цьому видно не було, проте зі спини вона була схожа на Дорофєєву.

Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес в латексному костюмі вразив схожістю з лідером Måneskin.

Як повідомляла Politeka, Дантес і Саніна в шкірі дали спеку на сцені в стилі рокерів з Maneskin.

Також Politeka писала, що Дантес за кордоном зустрів красуню-сестру, з якою не бачився 15 років.