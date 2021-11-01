"Это что за человек?"

Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес кардинально сменил имидж и рассказал о том, как это сразу повлияло на его жизнь.

Как пишет Politeka.net, музыкант поделился новыми кадрами в своем Инстаграм. Так, в Сториз Дантес рассказал, что из-за неправильной насадки на бритве ему пришлось сбрить свою бороду «под ноль». В результате теперь певец впервые за долгое время вновь щеголяет гладковыбритым лицом.

Дантес признался, что сам не узнает себя без бороды.

«Это что за человек вообще? Ты кто?», - обратился певец к собственному изображению на экране смартфона.

Позже он продолжил жаловаться на жизнь.

«Я уже без бороды несколько часов…Ну, что могу сказать…Ну холодно! Холодно! И очень странно я себя чувствую. Хочется поступить в институт резко», - поделился своими ощущениями певец.

Дантес рассказал и о еще одном отрицательном эффекте отсутствия бороды.

«Пока был с бородой, девочки на улице цеплялись», - вспомнил артист, и поделился старым фото. На снимке он стоял у дороги рядом с девушкой. Лица его спутницы при этом видно не было, однако со спины она была похожа на Дорофееву.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес в латексном костюме поразил сходством с лидером Måneskin.

Как сообщала Politeka, Дантес и Санина в коже дали жару на сцене в стиле рокеров из Maneskin.

Также Politeka писала, что Дантес за границей встретил красотку-сестру, с которой не виделся 15 лет.