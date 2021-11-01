Муж Нади Дорофеевой певец Владимир Дантес показал пародию на итальянскую группу "Måneskin" в эфире шоу "Маскарад", где играет в команде Игоря Ласточкина.

Как пишет Politeka.net, 33-летний муж певицы Нади Дорофеевой является одним из звездных детективов на шоу "Маскарад". Он вместе с Игорем Ласточкиным и Ириной Билык играют против Юрия Ткача, Маши Ефросининой и Юлии Саниной.

Как известно, в каждом эпизоде шоу представители звездных команд устраивают соревнования с пародией на популярных исполнителей. Выигравшая команда получает право отгадывать участников шоу первыми. На этот раз в липсинк-батле сошлись Владимир Дантес и Юлия Санина, которые показали свою пародию на итальянскую группу "Måneskin", которые стали победителями Евровидения.

Так, Дантес появился на сцене в малиновом латексном комбинезоне и в желтых туфлях на высоком каблуке. Так, довольно умело спародировал вокалиста группы Дэвида Дамиано.

Видео-пародией Владимир поделился на своей странице в Instagram.

"Косплею только самых ярких)



Говорите похож на @maneskinofficial ?!?!",- написал певец.

Поклонники были в восторге от выступления Дантеса.

"Меня мои глаза дурят или это в Реале?? 😂😂 ", "Очень похоже! 🔥🔥🔥 ", "Вот настоящий победитель этого Батла 🔥🔥🔥 ", "Весьма и весьма👏👏👏 Разорвал🔥🔥🔥ну очень органично смотрелся в образе Домиано🤗 Актерище 😘", "Крутой образ очень идет 🔥🖤😎 🤘", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Дантес за границей встретил красавицу-сестру, с которой не виделся 15 лет: "такое впечатление, что все...".

Напомним, что муж Дорофеевой Дантес встревожил опасными кадрами из Португалии: "Что ты делаешь, прекрати!".

A еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес раскинулся в ванной прямо в одежде и ботинках: "Красивый то какой".