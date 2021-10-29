Відомий виконавець Володимир Дантес показав вражаючі відео біля океану в Португалії, куди відправився з дружиною Надею Дорофєєвою.

Відомий виконавець і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно артист разом з красунею дружиною відправився на відпочинок до Португалії, звідки вже показав яскраві кадри своїх пригод.

На нових відео Вова показав вражаючі пейзажі, стоячи на краю обриву. Небезпечні і водночас фантастичні картинки скель і океану захопили самого співака, це видно по його емоціях на відео. Також Дантес показав кумедні кадри, як тікав від хвиль, вже спустившись з обриву на піщаний пляж. Крім того, він виклав миле фото, на якому зображений на страусиній фермі, Вова зачаровано дивиться на птахів, простягаючи їм траву.

У підписі до публікації Дантес написав: "Португалія, що ти робиш, припини! Хлопці, ці види і океан так запаморочили мені голову, що зовсім забув розповісти про нову серію «я роблю бізнес»! А там же Гарячий баттл - гуманітарії vs технарі".

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