Володимир Дантес і солістка The Hardkiss Юлія Саніна приміряли епатажні шкіряні вбрання, перевтілившись в гламурних рокерів з італійського гурту Maneskin.

Як пише Politeka.net, артисти вразили українців виступом на шоу «Маскарад», влаштувавши запальний ліпсінк-баттл.

Як відомо, в кожному епізоді шоу дві команди зірок влаштовують змагання з пародією на популярних виконавців. Команда, що виграла, отримує право відгадувати учасників шоу першими.

На цей раз Дантес і Саніна представили свої версія виступу гурту Maneskin.

"Юлія Саніна і Володимир Дантес перевтілилися в гурт Maneskin, яка в цьому році отримала шалену популярність через перемогу на Євробаченні! Діліться в коментарях, чий виступ вам сподобався більше?", - йдеться на сторінці «Маскарад» в Instagram.

На опублікованому відео можна побачити, як виконавці запалювали на сцені в шкіряних нарядах під схвальні крики залу.

Українці не змогли пройти повз такий номер.

"Як схожий", "Дантес крутіше і яскравіше", "Тут точно Дантес! І Юлі браво! Красунчики!", "Вони ж однакові, Наташ...", "Дантес був краще", "вилитий Даміано", "Дантес може замість Даміано на сцену виходити, ніхто і не помітить", "Юлія Даміанівна вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дантес за кордоном зустрів красуню-сестру, з якою не бачився 15 років.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес стривожив небезпечними кадрами з Португалії.

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес розкинувся у ванній прямо в одязі і черевиках.