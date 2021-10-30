Украинский исполнитель и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес во время поездки в Лиссабон встретил родного человека, с которым не виделся 15 лет.
Как пишет Politeka.net, об этом муж Дорофеевой поведал у себя в Instagram, а также разместил новые фотоснимки сделанные во время путешествия.
"Прилетел в Лиссабон на 2 дня, потому что, потому что они просто были свободными. Потому что у Нади получилось продлить её выходные, потому что у меня там живет Сестра @lerakomskii , которую я не видел 15 лет", - сообщил он.
Дантес показал, как они с женой Надей Дорофеевой проводят время в Лиссабоне, назвав этот уикенд нестандартным. Супруги почти не спали: пили, танцевали, общались и их дни ничем не отличались от ночи.
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«Такое впечатление, что всё чем хорошим наполнялись тут же тратили))
Но одним из самых приятных бонусов - Сестра. Красивая, стильная и ооочень веселая))
Португалия! Жди меня))», - отметил артист.
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