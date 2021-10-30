Владимир Дантес и солистка The Hardkiss Юлия Санина примерили эпатажные кожаные наряды, перевоплотившись в гламурных рокеров из итальянской группы Maneskin.
Как пишет Politeka.net, артисты впечатлили украинцев выступлением на шоу «Маскарад», устроив зажигательный липсинк-баттл.
Как известно, в каждом эпизоде шоу две команды звезд устраивают соревнования с пародией на популярных исполнителей. Выигравшая команда получает право отгадывать участников шоу первыми.
На этот раз Дантес и Санина представили свои версия выступления группы Maneskin.
«Юлия Санина и Владимир Дантес перевоплотились в группу Maneskin, которая в этом году получила безумную популярность из-за победы на Евровидении! Делитесь в комментариях, чье выступление вам понравилось больше?», - говорится на странице «Маскарад» в Инстаграм.
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На опубликованном видео можно увидеть, как исполнители зажигали на сцене в кожаных нарядах под одобрительные крики зала.
Украинцы не смогли пройти мимо такого номера.
«Как похож», «Дантес круче и ярче», «Тут точно Дантес! И Юле браво! Красавчики!», «Они же одинаковые, Наташ…», «Дантес был лучше», «Вылитый Дамиано», «Дантес может вместо Дамиано на сцену выходить, никто и не заметит», «Юлия Дамиановна огонь», - пишут люди.
Напомним, Дантес за границей встретил красотку-сестру, с которой не виделся 15 лет.
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес встревожил опасными кадрами из Португалии.
Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес раскинулся в ванной прямо в одежде и ботинках.