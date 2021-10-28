Відомий виконавець і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився в мережі кумедним фото з Португалії, на якому позує у ванній.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто радує шанувальників яскравими і веселими постами у своєму Instagram. Так, цього разу співак поділився в мережі кумедним кадром, на якому позує у ванній.

Як видно на знімку, Володимир розслаблено вмостився в білосніжно ванні, навіть не знімаючи одягу і взуття. Перед камерою він з'явився в модний чорних штанях і білосніжному светрі, а на його ногах темні масивні ботики. Артист сперся на бортики порожньої ванни і відвів погляд, ніби про щось задумавшись.

У підписі до фотографії Дантес написав: "Прокинутися о 10:00 ✅. Снідати з 11:00-14:00 😱✅. Нарешті поїхати до океану... Loading...". Користувачі тут же почали коментувати нове фото зоряного красеня, засинаючи його компліментами і жартами: "Гарного відпочинку", "Краще, при прийомі ванни, налити води", "Нарешті заслужений відпочинок", "Який?", "Круто ж", "Красивий то який", "До океану Ельзи?".

Нагадаємо, Дантес в піджаку нарозхрист спантеличив витівкою з дівчиною в наряді клоуна: "Мене б вирвало".

Як повідомляла Politeka, Дантес кардинально змінив образ і став схожий на зірку Maneskin: "Даміано Давид, разлогінься".

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