Український виконавець і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес під час поїздки в Лісабон зустрів рідну людину, з якою не бачився 15 років.

Як пише Politeka.net, про це чоловік Дорофєєвої повідав у себе в Instagram, а також розмістив нові фотознімки зроблені під час подорожі.

"Прилетів до Лісабона на 2 дні, тому що тому що вони просто були вільними. Тому що у Наді вийшло продовжити її вихідні, тому що у мене там живе Сестра @lerakomskii , яку я не бачив 15 років", - повідомив він.

Дантес показав, як вони з дружиною Надею Дорофєєвою проводять час у Лісабоні, назвавши цей вікенд нестандартним. Подружжя майже не спали: пили, танцювали, спілкувалися і їх дні нічим не відрізнялися від ночі.

"Таке враження, що все чим хорошим наповнювалися тут же витрачали))

Але одним з найприємніших бонусів-Сестра. Красива, стильна і дуууже Весела))

Португалія! Чекай мене))», - зазначив артист.

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