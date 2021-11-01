Епатажний учасник шоу "Маскарад" Капелюшник викликав бурхливі обговорення в мережі, після того, як Володимир Дантес припустив, що у костюмі ховається співачка Оля Полякова.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram запитали, чи згодні глядачів з такою версією.

"Зіркові мисливці вважають, що під образом Капелюшника ховається співачка Оля Полякова @polyakovamusic. А як ви думаєте?» - йдеться в пості.

Однак версії глядачів виявилися досить несподіваними. Хтось по одному тільки погляду вирішив, що в костюмі Капелюшника телеведучий Юрій Горбунов.

"Дааа!! І підказки все про неї!! Особливу увагу звернула на червоний диплом і Алісу. Ще Олю видає високий зріст, пальці і погляд!", "Звичайно це не Оля, це Юрій Горбунов", "це не Полякова, тому що це Бабкін", "Катя Осадча чи Діма Коляденко", "Погляд Горбунова", - пишуть в коментарях.

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