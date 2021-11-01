Знаменита російська співачка Алла Пугачова, яка вже багато років живе в шлюбі зі своїм чоловіком шоуменом Максимом Галкіним, захопила молодим виглядом.

Як передає Politeka.net, фото артистки з'явилося на одній з фан-сторінок в соцмережі Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Алла Пугачова відображена в сукні в горошок і з елегантною зачіскою. Її образ доповнили перлинні прикраси.

"Відмінно виглядаєте" « "Шикарно виглядаєте«,» Красоточка«,» Алла, як вам йде цей стиль, елегантне плаття, вперше бачу в горох плаття , дуже красиво«," дорога, ти все молодієш! Ти велика молодець! Як тобі це вдається?", "Дуже молодо виглядаєш Аллусечка!",- засипали артистку компліментами.

Але не обійшлося і без докорів через пластичні операції. Писали, що Аллу тепер навіть неможливо впізнати.

"Що пластика робить, зовсім на себе не схожа", "Це Алла? якби не підпис-подумала б, що інша жінка зовсім на себе не схожа! красива, але не "Алла"», - писали в коментарях.

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