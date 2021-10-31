Муж российской певицы Аллы Пугачевой, юморист и шоумен Максим Галкин часто снимает своих детей на видео и показывает, как обычно они веселятся дома, поражая своими выходками.



Чаще всего в сети Максима Галкина и Аллы Пугачевой появляются кадры с их детьми, в которых они души не чают. Поскольку пара решила завести детей довольно поздно для возраста исполнительницы, для них их родила суррогатная мать.

Причем сами деть нравятся все, как только начали появляться на публике. По мнению многих, они очень воспитаны, образованы и могут стать популярными в сети довольно быстро.

«Шёл незнамо какой день самоизоляции... Почему-то с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи 😂 Импровизация детская несрежиссированная» - сказано в подписи к видео.

Пользователи поддержали:

«Какие же класснючие малыши; Какие молодцы❤; Те еще приколисты; ну а чё ждать ночи. Надо с утра; Супер! Молодцы!👏; Такие талантливые дети могут быть только у Пугачевой и Галкина.Всегда ими восторгаюсь; Чудо расчудесное😍; классные))); Данный импровиз/ одно наслаждение👌🏻❤️ Гарри и Лиза / зеркальное отражение семьи🙏».

Домработница Пугачевой рассказала, какова певица в быту, вспомнила, как помогала Алле Борисовне воспитывать дочь Кристину Орбакайте, нянчила внуков Примадонны.

"Гарри и Лиза настолько умны, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты. Да и еще, сейчас столько новых слов развелось, каких я и не знаю. Уж не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них. Алла наконец живет той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила, - говорит Людмила.

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