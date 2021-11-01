Вот это да

Известный российский шоумен и муж легендарной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин ошеломил публику ярким перевоплощением – видео появилось на странице артиста в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Максим Галкин присоединился к празднованию Хэллоуина. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Максим Галкин для этого примерил на себя роль графа Дракулы. Шоумен, облаченный в черный атласный плащ, страшно шипел и скалил зубы, когда к нему приближалась камера. У рта у него были пятна "крови".

При этом Галкин, в одно мгновение взмахнув плащом, преобразился во вполне приличного джентльмена без всяких признаков кровожадности.

Старания Галкина оценили пользователи Сети.

«Бесподобный, гениальный, красивый, лучший», «Граф Дракула. Наше время. Шикарный образ и костюмчик», «Вам к лицу», «Конкурент Михаилу Галустяну», «Уникальный!😂 Как детям повезло с таким папой», «Блин, я сначала подумала это Нагиев», «Напугал», «100% перевоплощение, класс», «Я бы не узнала, класс перевоплощение», - пишут в комментариях.

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