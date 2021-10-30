В сети появилось фото мужа легендарной певицы Аллы Пугачевой Максима Галкина с их дочкой Елизаветой, поклонники не узнали.

Как передает Politeka.net, Максим Галкин является известным российским шоуменом. Более 19 лет он в браке с легендарной певицей Аллой Пугачевой. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет. Максим Галкин часто показывает, как они проводят время со своими детьми в шикарном особняке.

Так, на этот раз на фан-странице дочки Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Елизаветы Галкиной опубликовали новое фото. На кадре шоумен позирует на камеру вместе со своей дочкой.

"Фото с любимым папой", - прокомментировали на фан-странице.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Папа у вас детки на зависть, всем бы такого отца, берегите и любите!", "Лиза русская красавица", "Что делает любовь в семье, это видно и такая радость за всех вас", "Не узнала", "Вот это папа! 👍👍 В вашей семье всем повезло друг с другом", "Очень милое фото".

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