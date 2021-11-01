Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая уже много лет живет в браке со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным, восхитила молодым видом.

Как передает Politeka.net, фото артистки появилось на одной из фан-страниц в соцсети Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Алла Пугачева запечатлена в платье в горошек и с элегантной прической. Ее образ дополнили жемчужные украшения.

«Отлично выглядите», «Шикарно выглядите», «Красоточка», «Алла, как вам идёт этот стиль, элегантное платье, впервые вижу в горох платье , очень красиво», «Дорогая, ты всё молодеешь! Ты большая молодец! Как тебе это удаётся?», «Очень молодо выглядишь Аллусечка!», - засыпали артистку комплиментами.

Но не обошлось и без упреков из-за пластических операций. Писали, что Аллу теперь даже невозможно узнать.

«Что пластика делает, совсем на себя не похожа», «Это Алла? если бы не подпись - подумала бы, что другая женщина совсем на себя не похожа! красивая, но не "Алла"», - писали в комментариях.

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