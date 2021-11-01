Народна артистка України, відома актриса Ольга Сумська, яка зіграла Софію Косач у серіалі "кріпосна", поділилася своєю радістю.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. І зараз Сумська не зменшує обертів і регулярно з'являється в нових фільмах, а аткже грає в театрі.

Про прем'єру чергової своєї роботи Сумська розповіла у Сторісі свого Інстаграма.

Вже сьогодні, в понеділок, 1 листопада відбулася прем'єра третього сезону серіалу «кріпосна». Глядачам показали перші дві серії костюмованої драми.

"Включили?» ,- звернулася до своїх фоловерів Ольга Сумська, і показала кадри нового сезону серіалу.

Героїня Ольги Сумської Софія Косач-вдова і мати великого дворянського сімейства. Залишившись з трьома дітьми на руках, після смерті чоловіка Софія так і не вийшла заміж. Вона ніжна, розумна і тонка, але цінує честь і історію своєї сім'ї. Коли її син, Олексій Косач, герой Кримської війни, закохується в кріпосну, Софія бачить в цьому загрозу всьому, що вона змогла зберегти.

Зазначимо, зйомки "кріпосної 3" тривали 7 місяців і 11 днів. У серіалі Показані 3 пори року. Щоб показати всі мальовничі локації 19-го століття актори працювали 120 змін, доводилося працювати і вночі.

Нагадаємо, що Ольга Сумська звернулася до українців прямо з лікарняного ліжка: "тільки відійшла від наркозу".

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