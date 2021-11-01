Народная артистка Украины, известная актриса Ольга Сумская, которая сыграла Софию Косач в сериале «Крепостная», поделилась своей радостью.
Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. И сейчас Сумская не сбавляет обороты и регулярноя появляется в новых фильмах, а аткже играет в театре.
О премьере очередной своей работы Сумская рассказала в Сторис своего Инстаграм.
Уже сегодня, в понедельник, 1 ноября состоялась премьера третьего сезона сериала «Крепостная». Зрителям показали первые две серии костюмированной драмы.
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«Включили?», - обратилась к своим фолловерам Ольга Сумская, и показала кадры нового сезона сериала.
Героиня Ольги Сумской София Косач – вдова и мать большого дворянского семейства. Оставшись с тремя детьми на руках, после смерти мужа София так и не вышла замуж. Она нежна, умна и тонка, но ценит честь и историю своей семьи. Когда ее сын, Алексей Косач, герой Крымской войны, влюбляется в крепостную, София видит в этом угрозу всему, что она смогла сохранить.
Отметим, съемки «Крепостной 3» длились 7 месяцев и 11 дней. В сериале показаны 3 времени года. Чтобы показать все живописные локации 19-го века актеры работали 120 смен, приходилось работать и ночью.
Напомним, что Ольга Сумская обратилась к украинцам прямо с больничной койки: "Только отошла от наркоза".
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская похвасталась талантом мужа: "Он же уникальный".
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