Спливли сумні подробиці трагедії, що розгорнулася на зйомках фільму "Іржа" з Алеком Болдвіном в головній ролі.
42-річна Галина Хатчінс, оператор-постановник, яка емігрувала з України до США 15 років тому, отримала кулю в живіт від Болдвіна. Останній думав, що стріляє з реквізитоної зброї, яку йому передав помічник режисера і запевнив, що вона безпечна. Куля, що пронизала Хатчінс, поранила в плече також самого режисера Джоела Соузу.
Останнє фото з Хатчінс перед трагедією
Галина померла не відразу. Члени знімальної групи намагалися зупинити кров, але марно. Не врятували жінку і в лікарні, куди її екстрено доставили вертольотом.
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Виданню Los Angeles Times вдалося з'ясувати подробиці, що відбувалося відразу після пострілу.
Болдвін був у цілковитому шоці. "Що, чорт візьми, тільки що сталося? Що це було?", - весь час повторював актор.
Першим кинувся допомагати Хатчінс світлотехнік Сергій Свєтной, теж родом з України. Галина вмирала у нього на руках, але при цьому була в повній свідомості. Мікрофонний технік, який підбіг слідом, схилився над жінкою і вимовив "це недобре".
"Це недобре. Це абсолютно марно", - повторила за ним Хатчінс. Це були її останні слова.
Нагадаємо, трагедія сталася 21 жовтня в штаті Нью-Мексика на зйомках вестерну "Іржа". У загиблої Хатчінс залишилися чоловік і восьмирічний син. Батьки жінки заявили, що не звинувачують Болдвіна в смерті їхньої доньки. Вони переконані, що інцидент стався через недбалість членів команди.
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