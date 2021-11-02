Спливли сумні подробиці трагедії, що розгорнулася на зйомках фільму "Іржа" з Алеком Болдвіном в головній ролі.

42-річна Галина Хатчінс, оператор-постановник, яка емігрувала з України до США 15 років тому, отримала кулю в живіт від Болдвіна. Останній думав, що стріляє з реквізитоної зброї, яку йому передав помічник режисера і запевнив, що вона безпечна. Куля, що пронизала Хатчінс, поранила в плече також самого режисера Джоела Соузу.

Останнє фото з Хатчінс перед трагедією

Галина померла не відразу. Члени знімальної групи намагалися зупинити кров, але марно. Не врятували жінку і в лікарні, куди її екстрено доставили вертольотом.

Виданню Los Angeles Times вдалося з'ясувати подробиці, що відбувалося відразу після пострілу.

Болдвін був у цілковитому шоці. "Що, чорт візьми, тільки що сталося? Що це було?", - весь час повторював актор.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Першим кинувся допомагати Хатчінс світлотехнік Сергій Свєтной, теж родом з України. Галина вмирала у нього на руках, але при цьому була в повній свідомості. Мікрофонний технік, який підбіг слідом, схилився над жінкою і вимовив "це недобре".

"Це недобре. Це абсолютно марно", - повторила за ним Хатчінс. Це були її останні слова.

Нагадаємо, трагедія сталася 21 жовтня в штаті Нью-Мексика на зйомках вестерну "Іржа". У загиблої Хатчінс залишилися чоловік і восьмирічний син. Батьки жінки заявили, що не звинувачують Болдвіна в смерті їхньої доньки. Вони переконані, що інцидент стався через недбалість членів команди.

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