Співачка Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Олега Винника вразила природною красою на новому фото.
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Олегу Виннику, опублікували чарівне фото його бек-вокалістки Таюне. Як відомо, "повелителю вовчиць" приписують роман з Таїсією, називаючи її" таємною дружиною".
На чорно-білій фотографії красуня Таюне відображена в робочій обстановці. Перед камерою вона з'явилася у вузькій світлій кофтині, яка красиво підкреслила всі достоїнства стрункої фігури. Волосся співачки трохи завиті і акуратно укладені, на її голові видно темну кепку, а на обличчі легкий макіяж і спантеличений вигляд, вона не дивиться в об'єктив.
У коментарях до фотографії одна з користувачок написала оригінальний комплімент Таюне: "Поставити поруч десятки гідних, а хочеться дивитися на Таюне".
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