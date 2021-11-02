Популярне реаліті "Холостяк-11", в якому Михайло Заливако зустрів свою кохану Анну Богдан, закінчилося в травні 2021 року, і глядачі з нетерпінням чекають новий сезон.

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці проекту в соцмережі Instagram вже навіть показали ймовірного кандидата стати головним героєм проекту.

"Холостяк 12. Олександр, підприємець, Лос-Анджелес, ймовірно українець. Інформація не офіційна, але час покаже», - написано в повідомленні.

Зазначимо, фото чоловіка оцінили користувачки мережі.

"Нічьосе", "нарешті красивий", «цікавий чоловік», «Красунчик», «Симпатичний», "Гарненький", - пишуть у коментарях.

Однак деяким не сподобалося, що чоловік не з України, піднялася хвиля обурень

«А з України вже всі холостяки закінчилися?", "Свого добра вже не залишилося?", "А я, як і багато українців, проти зарубіжних гастролерів. В Україні досить нормальних холостяків", - обурилися в мережі.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" і " Україна має талант "Решетник виплеснув накипіле:" чому дитина повинна другий рік поспіль вчитися вдома?"

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