Популярное реалити «Холостяк-11», в котором Михаил Заливако встретил свою возлюбленную Анну Богдан, закончилось в мае 2021 года, и зрители с нетерпением ждут новый сезон.
Как передает Politeka.net, на фан-странице проекта в соцсети Инстаграм уже даже показали вероятного кандидата стать главным героем проекта.
«Холостяк 12. Александр, предприниматель, Лос-Анджелес, вероятно украинец. Информация не официальная, но время покажет…» - написано в сообщении.
Отметим, фото мужчины оценили пользовательницы Сети.
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«Ничесе», «Наконец-то красивый», «Интересный мужчина», «Красавчик», «Симпатичный», «Хорошенький», - пишут в комментариях.
Однако некоторым не понравилось, что мужчина не из Украины, поднялась волна возмущений.
«А из Украины уже все холостяки закончились?», «Своего добра уже не осталось?», «А я, как и многие украинцы, против зарубежных гастролеров. В Украине достаточно нормальных холостяков», - возмутились в Сети.
Напомним, ведущий "Холостячки" и "Україна має талант" Решетник выплеснул накипевшее: "Почему ребенок должен второй год подряд учиться дома?"
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