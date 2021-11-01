Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк, гимнастка Даша Ульянова восхитила видом в атласном платье.

Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, и они решили разойтись.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Ульянова показала фото на котором запечатлена в платье с глубоким декольте и разрезом. Она эффектно изогнулась, демонстрируя прелести фигуры, и сделав снимок еще более эффектным.

«Знойная женщина-мечта поэта», - подписала снимок Даша.

Фолловеры засыпали девушку комплиментами.

«Красота неземная», «Красотка», «Шикарная», «Вы прекрасны», «Ну что это за красота неземная❤ Ну просто с каждым днём Дашенька распускаетесь❤ Вы так чудесны», «Вам очень идёт платье, шикарная», «Ой Дашаааааа, тебе так красиво в таком цвете, просто сногсшибательная», - пишут в комментариях.

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