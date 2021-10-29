Победительница шоу "Холостяк-10", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова, решила поделиться памятными фото из своего отдыха, после того, как вернулась обратно домой из отпуска в Париже.
Даша Ульянова не так давно отправилась на отдых в Париж и показала множество кадров со своими развлечениями, которые скрасили ее отдых в городе мечты. После поездки Ульянова рассказала, что у нее наконец-то есть любимый человек, но показывать его она не будет.
Отвечая на вопросы фанатов, девушка добавила много разных фото, а после этого также поделилась фото с прошлого года, чтобы напомнить, как иногда может измениться твоя жизнь:
«Ты: у любой тоски есть год спустя. Твой айфон: у вас новое воспоминание. Главное настрой» - сделала вывод Ульянова.
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К слову, полсе финала проекта гимнастка не стала зацикливаться на чем-то конкретно и теперь продолжает активно вести свой блог.
Как можно заметить, Даша Ульянова активно ведет свой Инстаграм. Девушка начала набирать популярность после того, как приняла участие в известном проекте, героем в котором был пилот Макс Михайлюк.
Красотка не останавливается на достигнутом. Так, недавно она стала ведущей программы на одном из музыкальных телеканалов. Даша Ульянова в недавнем посте появилась в стильном луке - косухе, джинсах и кроссах, а завершили образ красивые аксессуары. В руке же победительница шоу несла пакет дорого бренда Dior.
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