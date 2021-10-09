Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова, после победы на проекте не осталась с избранником Максом Михайлюком, однако стала довольно популярна в социальной сети.

Даша Ульянова начала активно вести свою страницу в Инстаграм после того, как победила на проекте «Холостяк». И хотя отношения с главным героем у нее не сложились, девушка все же осталась интересна многим и стала блогером.

Даша выкладывает в социальной сети самые разные кадры из жизни, а недавно сообщила, что стала телеведущей на одном из шоу. В перерывах между съемками девушка снова начала активно выкладывать новые посты и личные фото в Стори.

Поскольку многим интересна Даша именно разными образами, которые гимнастка показывает на фото, она привыкла экспериментировать. В этот раз для осенней прогулки Ульянова выбрала необычные джинсы с высоким разрезом практически по всей длине штанины. Черная кожаная куртка в тон сумочке завершили ее образ вместе с удобными кроссовками.

Обычно девушка выбирает классические образы, однако в этот раз выбрала более удобный.

Известно, что недавно бывшая гимнастка стала телеведущей на одном из музыкальных телеканалов. О своих успехах звезда Сети рассказывает в Инстаграм, на который у нее подписаны 284 тысячи пользователей сети.

На одних из новых фото Даша Ульянова похвасталась идеальной растяжкой.

Красотка позировала в черном боди и чулках, она поднимала ногу лежа на полу, а также вытягивалась в полный рост.

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