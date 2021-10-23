Молодая победительница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала, как отправилась на роскошный отдых в Париж и как теперь проводит там время в ресторанах.

Даша Ульянова после финала шоу не осталась со своим избранником Максом Михайлюком, однако смогла прославиться и запомниться множеству украинцев. Теперь девушка ведет блог, в котором рассказывает о своей жизни.

В этот раз Ульянова заинтересовала снимками из отдыха. Как оказалось, девушка отправилась в роскошный отпуск в Парижке и теперь поспешила показать множество фото оттуда. В ресторане Ульянова хорошо провела время, нарушая правила своего питания и выпивая шампанское с утра:

«Доброе! Это конечно не овсянка, к которой я себя, кстати, приучила» - прокомментировала свои фото Даша.

После этого она поделилась множественными кадрами из отдыха в ресторане, а также снимками из поездки возле Эйфелевой башни.

Отметим, мы также писали, чтр сейчас девушка пробует себя в разных сферах и какое-то время не говорила о себе, ссылаясь на занятость и нежелание показывать какой-то упадок сил. Сейчас Ульянова стала телеведущей на популярном шоу, где отметилась не только безупречным знанием украинского языка.

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