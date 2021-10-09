Победительница шоу "Холостяк-10", телеведущая и экс-гимнастка Даша Ульянова, выдала интересное условие об участии в шоу повторно, а также рассказала о мужчинах, которые ей могут понравиться.

Даша Ульянова стала избранницей пилота Макса Михайлюка на шоу "Холостяк-10", пишет Politeka.net. Мужчина выбрал девушку среди множества претенденток, однако отношения у пары не сложились, и практически после завершения проекта оба заявили о расставании.

Как не крути, а победа на шоу принесла большую популярность бывшей гимнастке. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 283 тысячи пользователей Сети. Девушка регулярно общается с фолловерами. В этот раз Даша Ульянова рассказала, хотела бы она участвовать в шоу "Холостяк" снова.

"Только на "Холостячку"", - написала красотка, тем самым намекнув - она не против, чтобы теперь за ее сердце поборолись мужчины.

Также Даша Ульянова рассказала, кто смог бы ее покорить.

"Уверенные в себе, интеллектуальные, не "постные", умеющие ухаживать и создавать романтику. Ну а главное, чтобы человек был хороший", - написала победительница "Холостяка".

Телеведущая рассказала причину отказа принять участия в проекте "Холостяк" снова.

"Мне кажется, после второго, моя психика пойдет под откос", - написала Ульянова.

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