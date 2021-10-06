Победительница шоу "Холостяк-10", экс-гимнастка Даша Ульянова, похвасталась натуральной красотой без макияжа и обратилась к своим подписчицам.

Даша Ульянова завоевала большую популярность в Украине после своей победы на шоу "Холостячка", пишет Politeka.net. Сейчас на Инстаграм красотки подписаны 283 тысячи пользователей сети.

В своем Инстаграм Даша не только хвастается внешностью, но и рассказывает о важных этапах своей жизни.

Так, на днях стало известно, что бывшая гимнастка решила продолжить карьеру на телевидении и стала ведущей на одном из музыкальных каналов.

А в новом посте звезда показала, как выглядит без макияжа и в простой одежде. Даша рассказала, что приготовила для своих подписчиц много ценных подарков.

"Девочки , очень хочу вас порадовать, поэтому приготовила сюрприз 🤫", - написала красотка с улыбкой на лице.

За час публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети писали приятное в адрес победительницы "Холостяка".

"Класс❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Боже и ты туда же", - написали пользователи сети.

Отметим, Дашу Ульянову на шоу "Холостяк" выбрал герой программы, пилот Макс Михайлюк. Пара рассталась из-за того, что у мужчины была интимная связь с другой участницей проекта.

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