Победительница шоу "Холостяк-10", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова, удивила дерзким образом во время своей вечерней прогулки в Париже, куда она уехала отдыхать пару дней назад.

Несколько дней назад Даша рассказала, что исполняет свою мечту и поэтому она впервые посещает Париж. Там девушка активно проводит каждый день, посещает музеи, ходит в рестораны и публикует много фото.

На одном из кадров Ульянова решила раззадорить публику кокетливым видом и поступком. Девушка во время вечерней прогулки в очередной раз хвастнула растяжкой – задрала ногу вверх и показала фигуру в удачном образе.

Черные ботфорты и мини наряд преобразили Дашу, гуляющую недалеко от Ейфелевой башни. По словам Ульяновой, она очень довольна поездкой.

Девушка начала набирать популярность после того, как приняла участие в известном проекте, героем в котором был пилот Макс Михайлюк, недавно она стала ведущей программы на одном из музыкальных телеканалов.

А аккаунте Инстаграм звезда не перестает делиться красивыми фото. В частности, Даша Ульянова в недавнем посте появилась в стильном луке - косухе, джинсах и кроссах, а завершили образ красивые аксессуары. В руке же победительница шоу несла пакет дорого бренда Dior.

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