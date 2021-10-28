Победительница шоу "Холостяк-10", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова, которая устроила себе роскошный отдых в Париже, ответила на личные и весьма интересные вопросы фанатов.

Даша Ульянова недавно провела насыщенный отдых в Париже, откуда публиковала множество фото и видео, а также рассказывала о местных достопримечательностях. В этот раз после поездки она ответила на разные вопросы.

У Даши спросили, не думала ли она ранее увеличить грудь или изменить что-то. Также у Даши спросили, не делала ли она в принципе пластику до этого.

Ульянова отреагировала, подметив, что по ее формам видно и так – она ничего с ними не делала и пока не планирует: «Спасибо, пока своя устраивает. И по-моему это видно».

Также Даша ответила на вопрос о том, какую женщину может полюбить мужчина: «Которая никогда не выносит мозг».

Не обошлось и без вопроса о личной жизни. После Холостяка Ульянова скрывает своих поклонников, поэтому и не говорит о том, есть ли у нее мужчина. В этот же раз она все же подтвердила, что возлюбленный у нее есть.

Отметим, несколько дней бывшая гимнастка публиковала в своем Инстаграм фото отдыха в Париже, а в новом сторис показала свой полет домой, удивив внешностью.

Красотка присела возле иллюминатора, и закрыла глаза, немного прижав голову, из-за чего у нее появился второй подбородок.

"Второй подбородок говорит сам за себя, сколько я наела. Главный показатель хорошего уикэнда - это когда прилетишь домой "После такого отдыха, нужен еще отдых", - написала Даша Ульянова.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова прогулялась по улице в необычном образе

Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Ульянова засветилась с коляской на прогулке по Киеву

А еще Politeka сообщала, что "холостяк" Михайлюк засветил, как провел вечер с женой