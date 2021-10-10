Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк вместе со своей женой Дашей Хлистун провел вечер в семейном кругу.

Как передает Politeka.net, Макс Михайлюк известен как главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк". До этого он не был человеком из шоу-бизнеса. На проекте он выбрал избранницу, однако отношения у них не сложились. Стоит отметить, что это не помешало ему завести семью, как он и хотел. "Холостяк" является пилотом, и у него своя летная школа, которую он открыл в США.

Так, на этот раз "Холостяк" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Макс Михайлюк сидит в ресторане вместе со своей женой-моделью Дашей Хлистун. Также с ними за столом их друзья с ребенком.

"Семейный вечер

Хороших выходных, народ", — пожелал Макс Михайлюк.

Поклонники оставили множество комментариев для "Холостяка": "Максим, вы самые лучшие!", "Приятный вечер", "Красивые", "Классные", "Вы лучшие! Очень красивая пара", "Вы с женой очень похожи, улыбка, глаза, взгляд", "Красивые! Вы даже похожи чем-то с Дашей", "Ого, такие похожие, как будто отзеркалило отражение", "Максим очень классные с Дашуней".

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