Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" и владелец школы пилотов Макс Михайлюк дал наставление для украинцев

Как передает Politeka.net, Макс Михайлюк известен как главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк". До этого он не был человеком из шоу-бизнеса. На проекте он выбрал избранницу, однако отношения у них не сложились. Стоит отметить, что это не помешало ему завести семью, как он и хотел. "Холостяк" является пилотом, и у него своя летная школа, которую он открыл в США.

На этот раз "Холостяк" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Макс Михайлюк показывает, как отдыхает. На нем белая рубашка с подкатанными рукавами и черные шорты. Фотографию украшает его белоснежная улыбка. Также, как видно на снимке, в отражении на фоне Михайлюка, красуется девушка.

"Видеть хорошее в любой ситуации", - подписал фото Макс Михайлюк.

Поклонники оставили множество приятных слов в комментариях: "Красавчик", "Всегда с улыбкой", "Роналду уже видели?", "Лучший Холостяк в прошлом!", "Какой солидный мужик фотограф в окне", "Классный!".

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