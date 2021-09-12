Бывший "Холостяк" Макс Михайлюк вместе с женой и дочкой улетели и страны

Как сообщает Politeka.net, одни из главных героев шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его жена модель Даша Хлистун вместе с маленькой дочкой отправились за границу. Кадры из аэропорта парень показал поклонниками в своих Instagram-сторис, а также рассказал о причинах перелета.

Оказалось, что Даша по работе должна лететь в Черногорию, а поскольку у из няни нет загранпаспорта, вместо нее пришлось лететь Максу, чтобы присматривать за дочкой. На кадрах, которые парень показал в сети, они сначала запечатлены с дочкой в зале ожидания аэропорта, а потом уже шагают к самолету.

"Я уже жду посадку в самолет, лечу в Черногорию. Все нормально. Мама тоже с нами летит. Друзья, наша мама летит на работу в Черногорию и взяла нас с собой. У нашей няни нет загранпаспорта, поэтому папе пришлось взять выходные на работе и полететь с мамой. Папа будет… Папа-нянь на следующие три дня", - рассказал Михайлюк в своих сторис.

Напомним, Экс-"холостяк" Михайлюк показал, как быстро выросла его дочка: "Копия мама".

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