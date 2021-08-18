Модель и жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун рассказала о планах на вторую беременность

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель и жена главного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка поделилась в сети очаровательными кадрами с мужем и дочкой, а также намекнула на вторую беременность.

На первом снимке нарядная Даша запечатлена в объятиях элегантного Макса. Перед камерой красотка появилась в легком красном платье на тонких бретельках, которое красиво легло по фигуре. Ее муж позирует в черных брюках и светлой рубашке. На втором фото видно Михайлюка, который держит на руках маленькую дочь.

В подписи к фотографиям Хлистун загадочно написала: "Наш любимый Папа и его женский коллектив. Что-то мне подсказывает, что вторая тоже будет девочка". Эти слова вызвали бурное обсуждение возможной второй беременности Даши: "Вы беременны второй раз?", "Будет сенсация, не тяните", "Сыночек будет второй", "Желаем и третью". Однако, модель тут же ответила фолловерам в комментариях: "Нет, мы пока повременным с этим".

Напомним, Жена "Холостяка" Михайлюка в эффектном платье на бретелях растаяла в руках мужа: "Беременны второй раз?".

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