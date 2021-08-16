Популярная украинская модель и жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун поделилась откровением

Как передает Politeka.net, Даша Хлистун является известной моделью, она стала первым ангелом Victoria Secret из Украины. Макс Михайлюк, главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" познакомился с будущей женой сразу после съемок. В этом году у них родилась дочь Ариана. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз девушка поделилась новыми Инстаграм-сториз на своей странице. Даша предложила поклонникам задать ей вопросы. Фанаты поинтересовались, были ли у модели парни до "Холостяка".

"Ну конечно были. До Макса я была в отношениях, которые длились 2 года."

Также девушка рассказала, посещали ли её мысли о том, чтобы не рожать ребенка.

"Был страх спустя неделю после того, как ко мне пришло осознание, что я в положении. Но нет, я хотела этого ребенка и хотела именно от Макса. Просто немного боялась, что мы с ним не так долго вместе, а совместный ребенок это уже очень серьензный шаг. Сейчас понимаю, что зря переживала", поделилась откровением Даша Хлистун.

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